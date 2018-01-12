Чебоксары проведут Всероссийский день снега

Мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню снега, пройдут 21 января на стадионе «Энергия» (г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 34). Семейные команды примут участие в соревнованиях по метанию снежков в мишень, эстафете на ватрушках и эстафете с преодолением препятствий.

К участию в соревнованиях допускаются семейные команды – три человека (папа, мама и ребенок в возрасте от 7 до 10 лет) при наличии допуска врача или подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.

Всероссийский День снега в Чебоксарах отмечают ежегодно с 2015 года. В этом году этот день чебоксарцы отметят в четвёртый раз.