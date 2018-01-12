13 января – День российской печати

13 января журналисты, полиграфисты, распространители печатной продукции, ветераны журналистики отмечают свой профессиональный праздник – День российской печати.

По данным Роскомнадзора по Чувашии, на территории республики зарегистрировано 124 средства массовой информации: из них 97 периодических печатных изданий, 25 электронных СМИ, а также 2 информационных агентства.

Торжественное мероприятие, посвященное двойному празднику – Дню российской печати и Дню чувашской печати – пройдет 19 января во Дворце культуры имени Якова Ухсая.