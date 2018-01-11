В Чувашии начался прием документов на выплату за первенца

Документы принимают отделы социальной защиты населения во всех муниципальных районах и городских округах Чувашии. Пособие будет выплачиваться ежемесячно. Право на ежемесячную выплату в размере имеют женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 2018 года.

Министерство труда и социальной защиты Чувашии напоминает, для получения пособия размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (9 330 рублей (на одного члена семьи это 13 995 рублей, для семьи из 3-х человек, с учетом рожденного первенца, 41 985 рублей).

Обязательное условием является гражданство России и постоянное проживающие на территории РФ.

Заявление может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае обращения в течение шести месяцев со дня рождения ребенка выплата назначается со дня рождения, в остальных случаях со дня обращения за назначением.

Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составит

Назначается на срок – один год. По истечении указанного срока заявитель подает новое заявление о назначении с необходимыми документами.

Документы:

– свидетельство о рождении ребенка (выписка из решения об установлении опеки);

– сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

– паспорт заявителя;

– документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя и др.

Выплата осуществляется до достижения ребенком возраста полутора лет ежемесячно, не позднее 26 числа месяца.