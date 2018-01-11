Подпись за кандидата в Президенты

Когда дела лучше слов

«Путин 2018» — гласит табличка на одной из улиц Чебоксар. Надпись простая и неяркая, тем не менее, сразу привлекающая к себе внимание содержанием.

Активные граждане в курсе — в стране начат сбор подписей за кандидатов-самовыдвиженцев на должность Президента страны. 9 января в добровольном порядке и на общественных началах к этой работе приступили и в столице Чувашии: сразу на пяти площадках можно оставить свой автограф за выдвижение Владимира Путина, чуть позже планируется и поквартирный обход. Всего нужно собрать триста тысяч подписей по России, но не более 7,5 тысячи от каждого из регионов.

Вот и на точке, которую посетили с визитом корреспонденты «СЧ», волонтерам почти не приходится объяснять прохожим причину появления информационной стойки — горожане и гости столицы уже все знают и уверенным шагом подходят сами.

«Люблю общаться с людьми, и мне интересно их отношение к Путину», — так объясняет студент Чувашского госуниверситета, член общественного движения «Волонтеры Победы» Дмитрий свое решение заняться в разгар сессии сбором подписей. Он говорит, что и сам уважает Путина: нравятся как его характер (харизма, умение держаться перед публикой), так и политические решения — благодаря им в стране наблюдается стабильность, происходит много положительных изменений.

…Прямо к волонтерам бодро шагает пенсионерка Нина. «Я иногородняя, не отсюда. Могу оставить подпись? Мне нравится, что Путин старается всегда выполнять данные обещания, его уверенность в себе», — интересуется она у молодых людей в синих куртках. «Да, конечно», — отвечают те, протягивая женщине бланки для подписи, где в числе прочих сведений надо оставить паспортные данные — для проверки Центризбиркомом.

Вот вслед за женщиной подходит к стойке со своим супругом и ставит подпись в нужной графе еще одна Нина, уже чебоксарка. «А за кого еще?» — вопросом на вопрос отвечает она на журналистское «А вы за Путина?» Высказывается: это единственный, по ее мнению, человек, который способен сохранить мир в Европе. И спрашивает у волонтеров, до какого числа будут собирать подписи:ведь ее муж забыл дома паспорт. Успокаивается, услышав, что до 30 января.

…За десять минут, проведенных у стойки, удается поговорить с шестью гражданами России, которые неравнодушны к будущему страны. Все они торопятся по делам, но успевают поставить подпись в поддержку своего кандидата.

Что же с другими претендентами на участие в выборах? Представители думских партий от сбора подписей освобождены — это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ. Кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей.

Фото Олега Мальцева

Люди охотно ставят подписи за выдвижение кандидата в Президенты, самые активные — граждане среднего возраста.