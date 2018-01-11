Новое про алименты и обращения

Что нового ожидается при взыскании алиментов и обращениях граждан в государственные и муниципальные органы (иной раз ответа не дождешься) в 2018 году?

Иван Васильев, Чебоксары

Алиментная новелла

Внесены изменения в ст. 117 Семейного кодекса РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части совершенствования процедуры взыскания алиментов.

На организации и лиц, выплачивающих должнику периодические платежи, возложена обязанность индексации алиментов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, в случае получения исполнительного документа или его копии не только непосредственно от взыскателя, но и от судебного пристава-исполнителя.

Если заявление электронное

Раньше на электронное обращение, направленное в то или иное ведомство, был предусмотрен ответ как в электронной, так и в письменной форме. Гражданин мог приложить необходимые документы и материалы не только в электронной форме, но и направить их в письменном виде. В результате возникали сложности при соблюдении сроков, установленных для ответа.

Чтобы такого не происходило, внесены изменения в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». По новым правилам ответ на электронное обращение будет направляться только по адресу электронной почты заявителя. Сам же он может приложить к обращению необходимые документы и материалы только в электронной форме.

Предусмотрено, что ответ на обращение, затрагивающее интересы неопределенного круга лиц, может быть размещен на официальном сайте соответствующего госоргана или органа местного самоуправления.

При поступлении письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен на сайте, гражданину сообщают его электронный адрес. Но он может получить ответ и в письменной форме. Это актуально для ситуаций, когда, например, нет возможности ознакомиться с данным ответом в Интернете.

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, на него не будут отвечать или направлять на рассмотрение в госорган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Об этом в течение 7 дней сообщат гражданину.

Андрей Бельский,

прокурор Калининского района Чебоксар