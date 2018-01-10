Жизнь спортсменки из Чувашии оборвал несчастный случай

В российских СМИ продолжают обсуждать трагичный уход из жизни известной спортсменки, победительницы первенств Европы и мира по самбо 22-летней жительницы Чебоксар Эдеры Лаврентьевой.

Как стало известно, 29 декабря минувшего года с девушкой произошел бытовой несчастный случай, что и привело к трагичным последствиям. Врачи не смогли ее спасти, полученные ею травмы оказались несовместимыми с жизнью, спортсменка умерла ранним утром тридцатого декабря.Девятого января ей бы исполнилось 23 года.

Между тем Следственное управление СКР по Чувашии продолжает доследственную проверку по факту смерти спортсменки, об этом сообщил старший помощник руководителя этого ведомства Олег Дмитриев. Выясняются все обстоятельства случившейся трагедии.



