Глава Чувашии выступит с Посланием 16 января

16 января, в 12:00 по московскому времени в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится оглашение ежегодного Послания Главы Чувашии Государственному Совету Чувашской Республики.

В Послании будут озвучены стратегические направления развития региона, основные векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Традиционно при подготовке документа учитывались предложения жителей Чувашии, представителей общественных организаций и других институтов гражданского общества.

Торжественное собрание будет транслироваться в режиме реального времени в региональном эфире телеканала «Россия 24», на Национальном телевидении Чувашии, Национальном радио Чувашии (наземный эфир – FM 105,0 МГц и УКВ 72,41 МГц, интернет – mms://media.cap.ru/ChuvRadio), а также Портале органов власти Чувашской Республики.