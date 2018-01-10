Впервые в Чувашии пройдет олимпиада по китайскому языку (21-22 февраля 2018 г.). В ней планируют принять участие 3 чебоксарских школьника.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартует 11 января 2018 года. Откроется он олимпиадой по французскому языку.

В этом году предстоит определить сильнейших по 22 предметам (математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности), в котором примут участие, по предварительным данным, более 1800 человек.

Участие в олимпиадах дает дополнительный стимул к учебе и совершенствованию, помогает закрепить полученные знания и расширить кругозор, способствует развитию познавательных навыков обучающихся.

Победа в региональном этапе – это шанс принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры которой имеют возможность без вступительных испытаний по профильному предмету поступить в государственные высшие и средние учебные заведения профессионального образования.