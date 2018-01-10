В Чувашию поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

Основной цвет 200-рублевой банкноты – зеленый. На ее лицевой стороне изображен Памятник затопленным кораблям в Севастополе, на оборотной – вид на Херсонес Таврический.

Банкнота номиналом 2000 рублей выполнена преимущественно в синем цвете. На лицевой стороне изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной – космодром «Восточный» в Амурской области.

Новые банкноты содержат целый комплекс защитных признаков.

Среди абсолютно новых: на 2000 рублей использован оптический переменный элемент — золотистое кольцо с изображением моста справа от центра лицевой стороны банкноты. При ее повороте заметно перемещение кольца. Еще один элемент — модернизированная голографическая нить (под острым углом видно символ рубля).

Среди других защитных признаков банкнот — водяной знак, микроизображения, скрытые признаки (так называемый кипп-эффект — при наклоне банкноты появляется изображение символа рубля: темное на светлом фоне или светлое на темном в зависимости от угла наблюдения).

Для надежного определения подлинности банкнот нужно проверить не менее трех защитных элементов. Большинство из них можно определить самостоятельно, без применения специальных технических устройств.

В нижней правой части лицевой стороны каждой из купюр расположен QR-код, содержащий ссылку на страницу сайта Банка России с подробной информацией.

Банк России представил банкноты новых номиналов 12 октября 2017 года. Первыми банкноты получили города, которые на них изображены: Севастополь и Владивосток, а также Москва, Хабаровск и Симферополь.