ВЛАДИМИР СТАРОДУБОВ, директор Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ

«Я всю жизнь занимаюсь здравоохранением, а сейчас руковожу институтом, который имеет всю статистику по состоянию здоровья в регионах и в целом по России… Чувашскую Республику я знаю давно и не понаслышке. Сегодня упоминалось о позитиве в развитии сельского здравоохранения, повышении доступности медицинской помощи на селе. В Чувашии это сделано давно, показатели охраны состояния здоровья сельского населения в республике очень и очень приличные, они выше, чем в среднем по России. Перинатальный центр, Центр травматологии и ортопедии — это высокотехнологичные виды медицинской помощи, которая оказывается жителям не только Чувашии, но и близлежащих регионов».

(На XVII съезде партии «Единая Россия»)