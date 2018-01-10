В Чебоксарах впервые прошел фестиваль скандинавской ходьбы

Более 200 любителей скандинавской ходьбы в этот понедельник собрались на Московской набережной Чебоксар на фестиваль «Здоровье на Волге». Его организаторами стали городская администрация, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования и Департамент развития русской ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA).

К участникам из столицы Чувашии присоединились также «коллеги» из Йошкар-Олы. Сначала ходоки под руководством сертифицированных инструкторов INWA хорошенько размялись, а затем отправились на дистанции. Начинающие преодолели путь по Московской набережной длиной 2 км, а те, кто повыносливее, прошли 5 км. Компанию участникам составили Дед Мороз и Снегурочка. Вооружившись двумя палками, они бодро зашагали впереди всех по набережной.

Среди участников фестиваля было немало и семейных команд. Не отставая от пап и мам, топали с палками мальчишки и девчонки. А в конце дистанции всех ждал горячий чай с печеньем и пирожками. Завершился фестиваль специальной гимнастикой — заминкой с вручением памятного сувенира и диплома участника.