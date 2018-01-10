Великий земледелец

Поле любит, когда его слушают

На стене Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени появилась памятная доска с барельефом уроженца Чувашии, Героя Социалистического Труда Поликарпа Прокопьева.

Поликарп Прокопьев прославился на всю страну в 70-е годы прошлого века как организатор сельскохозяйственного производства, будучи председателем колхоза «Большевик» Нижнетавдинского района Тюменской области. По оценке областных СМИ, «то, что происходило в его хозяйстве, по советским временам зачастую было на грани фантастики». Там постоянно велась научная работа. Проводились опыты по агрохимии почв, по норме высева зерновых культур на разных агрофонах, внедрялись научные разработки и передовые технологии…

Родом легендарный председатель из деревни Старые Мадики нынешнего Моргаушского района. Но вырос и состоялся как знатный хлебороб на Тюменской земле: в годы коллективизации его родители были объявлены кулаками и высланы в Сибирь. Жителем хутора Баитово Нижнетавдинского района Поликарп стал в шесть лет. Оттуда в 1942-м семнадцатилетним ушел на фронт, воевал в составе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии, Австрии. Военный путь закончил контрразведчиком на Дальнем Востоке. О доблести Прокопьева говорят его боевые награды: ордена Красного Знамени, Красной Звезды, Великой Отечественной войны I степени, медали, в том числе «За отвагу».

Отслужив, некоторое время Поликарп Петрович работал журналистом в газете «Тюменская правда». В мае 1954-го решением бюро Тюменского обкома КПСС в числе тридцатитысячников был направлен в село Новотроицкое Нижнетавдинского района председателем колхоза имени Дзержинского. «Непросто складывалось возвращение крестьянского сына к своим истокам. Колхозники на собрании в штыки встретили предложение избрать председателем «горожанина с асфальта». Но когда спустя годы пришло время расставания, с таким же крестьянским упорством не хотели отпускать крутого, но справедливого «Петровича» — колхоз при нем начал занимать первые строки в областных сводках не с конца, как бывало раньше, а с начала», — описывают тюменские СМИ тот период жизни Героя.

Вместе с успехами к Прокопьеву пришло и понимание, что для успешного хозяйствования на земле только боевого и партийного опыта недостаточно, необходимы аграрные знания. В 1959 году он оставляет пост председателя и поступает учиться на очное отделение агрономического факультета Тюменского сельскохозяйственного института (сегодня он и есть Государственный аграрный университет Северного Зауралья). Но уже в феврале 1963 года студента 4-го курса назначают председателем самого большого и самого отсталого колхоза «Большевик» Нижнетавдинского района. «Бывший фронтовик-десантник и офицер госбезопасности, общественный корреспондент сразу нескольких газет Прокопьев взялся за новое дело засучив рукава. Его крутой нрав и организаторский талант проявились сразу: он был принципиален и строг, смел и честен, в любых ситуациях бился за правду. И в то же время был скромным: однокурсники по сельхозинституту, куда Прокопьев поступил взрослым мужиком, на четвертом десятке, знать не знали, сколько ему лет и с какими боевыми наградами он вернулся с войны…»

Состояние принятого хозяйства было удручающим — здесь получали всего по 6-7 центнеров зерна с гектара. Но опыт, знания, желание доказать и показать щедрость земли сибирской вскоре сделали свое дело — отсталое по всем позициям хозяйство стало образцовым: «Большевик» с 1966 года поднял производство по молоку в 3,8 раза, по мясу — в 2,4, картофелю — в 4 с лишним, по зерну — в 2,5 раза. И эти цифры росли год от года. А на отдельных полях колхоза стали собирать урожаи по 50 центнеров с гектара.

«И это в не слишком благодатном сибирском климате!» — восклицали газеты, рассказывая о том, как Поликарп Прокопьев сначала вывел «Большевик» в передовые предприятия Тюменской области, а затем и страны. По мнению журналистов, в прокопьевской победе сказалась и дружба с народным академиком Терентием Мальцевым. Знаменитый селекционер и новатор сельского хозяйства, дважды Герой Социалистического Труда «проводил немало времени с любознательным председателем колхоза за обсуждением агрономических проблем, давал практические советы».

Колхозом «Большевик» Прокопий Поликарпов руководил 17 лет. Работавшие под его началом люди называют те годы «золотым веком колхоза»: «…Зарплату животноводы получали выше учительской (да и педагоги тогда на заработки не жаловались), …всех желающих Поликарп Петрович обеспечил легковыми автомобилями и дефицитной бытовой техникой… К нему можно было обратиться по любому вопросу хоть в конторе, хоть дома. Бывало, на заседании правления крепко за дело отчитает, а потом обороты сбавит и по-дружески, по-доброму поговорит, ободрит. Буквально насильно, в приказном тоне отправлял на курорты: «Поезжай, лечись, отдыхай — ты мне здоровым нужен. Я с тебя работу потом по полной спрошу». Широкой души, мощный был человек».

Страна заслуги хлебороба оценила по достоинству. Два ордена Ленина и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда (1971 год) добавились к фронтовым наградам нашего соплеменника. О Прокопьеве как о знатном земледельце заговорили по всему Советскому Союзу. К нему стали ездить за опытом. Им председатель-новатор делился не только при личном общении, но и в своих книгах: «Интенсивный откорм телят» (1966 г.), «Земля. Люди. Урожай» (1974 г.), а также во многих публикациях в газетах и журналах. Легендарный председатель считал, что земля в буквальном смысле живая: она дышит, чувствует, сопереживает. В книгах и статьях он писал: «Поле хочет, чтобы люди понимали и слушали его».

Дружеские отношения с сибирским колхозом «Большевик» поддерживал и не менее известный в стране совхоз Чувашии — ОПХ «Ударник» (сегодня ФГУП) из Моргаушского района. Сельхозпредприятие действует на территории Юськасинского поселения, в состав которого входит и родная деревня Поликарпа Прокопьева Старые Мадики. Приезжал в «Ударник» и сам легендарный председатель.

Поликарп Прокопьев: «Не поле родит, а труд, вложенный в землю».

КСТАТИ

Во Всемирной сети сегодня можно посмотреть замечательный фильм о нашем соплеменнике — «ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР. Я — колхозник. Председатель Прокопьев». Писала о нем и «Советская Чувашия» («Кулацкий сын, Герой труда», 9 августа 2006 года).