В Чувашии обновляется парк школьных автобусов

В школу с комфортом

Новогодним подарком для учащихся Порецкой школы стал новый автобус взамен устаревшей «Газели». Новый транспорт получила и Яндобинская школа Аликовского района. Обновился школьный автопарк и в других учреждениях среднего образования республики.

Современную школу трудно представить без школьных автобусов. Экскурсии, соревнования, смотры-конкурсы, бытовые хлопоты — все эти задачи гораздо проще решать при наличии собственного, специально оборудованного транспорта. Не говоря уже о своевременной доставке ребят на уроки, а после них — домой.

Сейчас в Порецком районе действуют 10 школьных автобусов. Они перевозят более 200 детей из 23 населенных пунктов по 15 маршрутам.

Ученики Яндобинской школы признаются, что теперь будут с радостью ездить на своем автобусе, ведь это самое современное отечественное транспортное средство, оснащенное навигацией и средствами технического контроля. Кроме того, в салоне с 22 посадочными местами предусмотрены специальные полки для ранцев и портфелей. В нем хорошо, тепло, уютно, чисто.

Вообще трудно переоценить, насколько важен автобус для сельской школы. В частности, в Яндобинской школе учатся 159 детей разного возраста из 16 деревень. За день выполняется семь рейсов. Поэтому очень важно, чтобы машина была надежная и комфортная.

336 автобусов находится сейчас в общем школьном автопарке Чувашии

Всего же в соответствии с распоряжением Правительства России для школ Чувашии в республику перед новым годом поступило 27 новых школьных автобусов, которые оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и тахографами (контрольными устройствами, предназначенными для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей). В их числе 12 автобусов марки «Ford», 5 автобусов марки ПАЗ, 9 автобусов марки ГАЗ и один ВОЛГАБАС.

Кроме того, за счет средств республиканского бюджета Чувашии были закуплены 7 автобусов марки ГАЗ и один — для перевозки детей с ограниченными возможностями здоровья — марки «Mercedes». Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников, будут открыты и новые маршруты, сообщают в Минобразования республики.

Сейчас парк школьных автобусов составляет 336 единиц, в том числе 309 используются для организации подвоза детей к базовым школам. Автобусы перевозят более 12 тыс. детей из 1135 населенных пунктов по 651 маршруту. Еще 27 автобусов совершают разовые перевозки детей (на спортивные, массовые и другие мероприятия).

Фото cap.ru

КСТАТИ

Новые школьные автобусы появились в республике очень вовремя. Ведь с 1 января 2018 года в силу вступил закон, который запрещает организованную перевозку детей и школьников в автобусах, с момента производства которых прошло более 10 лет. Уточняем, что обычных городских рейсовых автобусов это изменение не касается — они, как и прежде, могут работать на маршрутах и перевозить всех без исключения пассажиров.