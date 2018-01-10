Стороннику радикалов из Чувашии дали срок

Приволжский окружной военный суд (город Самара) вменил 27-летнему жителю Чувашии целый букет преступных деяний, связанных с терроризмом и экстремизмом.

Этот гражданин, будучи сторонником радикальных идей и разделяя взгляды участников международных террористических организаций, в том числе террористической организации ИГИЛ (запрещена в России), распространял в Интернете материалы, направленные на призыв к террористической деятельности и публично оправдывал терроризм.

В рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному и расследованному УФСБ России по Чувашии, установлено, что в одном из приложений, предназначенных для обмена сообщениями, он создал группу в целях публичного распространения радикальной идеологии международных террористических организаций, формирования положительного образа их участников и оправдания их деятельности. В этой группе молодой человек размещал видео-, аудио- и фотоматериалы о деятельности запрещенных в РФ террористических организаций. Помимо этого, на указанном ресурсе он размещал материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды к группам лиц, выделяемым по религиозному и национальному признакам, а также призывы к экстремистской деятельности.

Суд приговорил сторонника терроризма и экстремизма к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете. Приговор суда не вступил в законную силу.

Региональным УФСБ было также возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении другого 41-летнего жителя Чувашии, который тоже разделял взгляды участников террористических организаций. Он разместил в Интернете видеоматериал, призывающий к террористической деятельности и публично оправдывающий такую деятельность запрещенной в РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ».

А в декабре прошлого года тот же суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого по нереабилитирующему основанию — в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Повезло парню…