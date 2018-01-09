Чебоксары вошли в тройку недорогих городов для рождественских поездок

Рейтинг недорогих городов России, популярных для рождественских путешествий, составил сервис бронирования отелей Tvil.ru. Он учитывал стоимость бронирования отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года.

Брянск, Самара, Чебоксары, Новосибирск, Тюмень, Новокузнецк в Кемеровской области, Волгоград, Тула, Рязань и Люберцы в Московской области вошли в топ-10 городов с недорогими поездками в рождественские праздничные выходные.

По информации Tvil.ru, в этих городах туристы бронировали отели на 1,5 -3 ночи и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки.

10 самых недорогих у туристов городов России для путешествий на Рождество:

Брянск – 1050 рублей,

Самара – 1300 рублей,

Чебоксары – 1450 рублей,

Новосибирск – 1500 рублей,

Тюмень – 1600 рублей,

Новокузнецк (Кемеровская область) – 1650 рублей,

Волгоград – 1800 рублей,

Тула – 2050 рублей,

Рязань – 2070 рублей,

Люберцы (Московская область) – 2100 рублей.