В Алатыре женщина захлебнулась в ручье

Утром 7 января в Алатыре в ручье, протекающем в одном из оврагов, нашли тело 37-летней женщины, проживавшей неподалеку. Рядом находилась ее собака, чей лай и привлек внимание местных жителей, которые сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, женщина упала в ручей и захлебнулась в воде. Каких-либо данных, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не имеется. По материалам проверки, вечером накануне Рождества Христова горожанка вышла на улицу выгулять собаку. Следователи устанавливают картину дальнейших событий.



