В Чувашии подвели итоги новогодних праздников

9 января в Доме Правительства состоялось еженедельное совещание Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с членами Правительства республики, руководителями ряда территориальных федеральных органов власти и городских округов

Предваряя обсуждение вопросов, обозначенных в повестке, руководитель региона отметил, что новогодние и рождественские мероприятия в Чувашии прошли на достойном уровне. Он также дал высокую оценку организации охраны общественного порядка в праздничные и выходные дни. «В массовых праздничных мероприятиях принимало участие много людей, приходили целыми семьями. Это очень важно, что люди умеют культурно организовывать свой досуг», – заключил Михаил Игнатьев. Он выразил благодарность правоохранителям, спасателям, коммунальщикам, а также всем службам и ведомствам, задействованным в проведении праздничных мероприятий, и подчеркнул, что в новом 2018 году предстоит большая работа по дальнейшему повышению качества жизни жителей региона.

Михаил Игнатьев поинтересовался количеством новорожденных, напомнив, что с 1 января 2018 года в соответствии с решением Президента России Владимира Путина семьи, в которых родился первый ребенок, могут обратиться за назначением дополнительной ежемесячной выплаты на детей. В Чувашии она составит 8 910 рублей.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов сообщил, что по оперативным данным на 9 января в Чувашии родилось 264 ребенка: 154 мальчика и 110 девочек. «В сравнении с аналогичным периодом 2017 года родилось на 9 детей больше», – заметил он. Было отмечено, что растет количество детей, родившихся в семьях первыми и третьими.

Члены Правительства подвели итоги новогодних и рождественских культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев сообщил, что с 20 декабря по 8 января в республике проведено более 13 тысяч культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 650 тысяч человек. На Рождество в 195 храмах республики и 7 монастырях прошли торжественные богослужения.

Руководитель Минкультуры Чувашии озвучил итоги проекта «Новогоднее путешествие по Чувашии». Его маршрут в этом году проходил через шесть муниципалитетов. В этом году массовые праздничные мероприятия проекта собрали в 2 раза больше участников – более 4 тысяч человек, в том числе из Ульяновской, Нижегородской областей, республик Марий Эл и Татарстан.

По словам министра, в этом году в новогодние праздники республику посетило свыше 19 тысяч туристов и гостей, что на 12% выше показателя прошлого года.

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев рассказал об участии детей в общероссийской новогодней ёлке в г. Москве и традиционной новогодней ёлке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе в г. Нижний Новгород.

Отмечено, что в период зимних каникул продолжились активные тренировки обучающихся к предстоящим республиканским соревнованиям по тяжелой атлетике, гиревому спорту, спортивной борьбе, фитнес-аэробике, лыжным гонкам, входящим в зачет XX Спартакиады на Кубок Главы Чувашской Республики, которые запланированы на конец января и начало февраля 2018 года. Зимние каникулы в общеобразовательных школах завершатся на этой неделе, дети и педагоги приступят к учебному процессу.

В новогодние выходные Чувашия активно присоединилась к всероссийской Декаде спорта и здоровья, объявленной Минспортом России. Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Сергей Шелтуков рассказал, что в эти дни организовано более 600 мероприятий, направленных на приобщение населения к активному отдыху, охвачено около 370 тыс. человек.

Он акцентировал внимание, что первая рабочая неделя продолжится большими спортивными соревнованиями. 14-15 января в Новочебоксарске пройдут Всероссийские соревнования по легкой атлетике на Кубок Главы Чувашской Республики М. В. Игнатьева, а также чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике.

Глава администрации г. Новочебоксарска Ольга Чепрасова и и.о. главы администрации г. Чебоксары Анатолий Павлов также заключили, что праздничные мероприятия в муниципалитетах прошли достойно, на высоком организационном уровне, все городские службы функционировали без сбоев.

О работе объектов жизнеобеспечения рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов. «В праздничные и выходные дни зарегистрировано 6 аварийных ситуаций, из них 5 – на объектах водоснабжения, 1 – на объекте теплоснабжения в г. Цивильск. Прорыв теплотрассы был своевременно ликвидирован», – сообщил он. В целом, с начала отопительного сезона объекты жилищно-коммунального хозяйства республики функционируют устойчиво.

По информации председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамина Петрова, за последние 15 суток в республике произошел 31 пожар (за аналогичный период 2017 года – 35), один человек погиб в результате курения в нетрезвом виде (за аналогичный период 2017 года – 6 трагедий). Распространенными причинами возгораний также стали нарушение правил использования электрооборудования, пиротехники.

Фейерверки и петарды привели к ряду несчастных случаев. Травмы различной степени тяжести в праздничные дни получили 4 человека, в том числе один ребенок.

Председатель ГКЧС Чувашии обратил внимание городских властей на необходимость сноса старых домов, жители которых переселены по программе ветхого и аварийного жилья. Он подчеркнул, что такие объекты входят в зону высокого риска возникновения пожаров.

Под особым контролем спасателей находятся и вопросы обеспечения безопасности рыбаков на льду, проводятся профилактические рейды.

Заместитель министра внутренних дел по Чувашии Леонид Вакс проинформировал, что в новогоднюю ночь на праздничных площадках охрану общественного порядка обеспечивали 739 сотрудников полиции, 30 сотрудников ОМОНа, 42 народных дружинника. Семь лиц привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах.

На дорогах республики с 1 по 8 января в ДТП пострадало 25 человек, погибших нет.

В рамках мероприятий по контролю за реализацией и использование пиротехники МВД по Чувашии было выявлено 241 административное правонарушение, изъято 1732 пиротехнических изделия.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин проинформировал, что ряд предприятий Чувашии (ОАО «Химпром», АО «ЧЭАЗ», АО «ЭЛАРА», ООО «ИЗВА», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» и др.) приступили к работе уже с 3 января, в связи с высокой степенью законтрактованности. Работали в новогодние праздники и отдельные подразделения ОАО «Промтрактор». Ситуация на предприятии по-прежнему находится в зоне особого внимания Правительства республики.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина сообщила, что Минфин Чувашии готово к исполнению бюджета 2018 года. Первые расходы планируется осуществить сегодня для погашения задолженности прошлого года перед кредитными учреждениями.

Также на еженедельном совещании обсуждено изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чувашской Республики в 2018 году.

Рост платы граждан ежегодно ограничивается Правительством Российской Федерации путем установления соответствующих индексов в среднем по субъектам РФ. «Для Чувашской Республики индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2018 года утверждён в размере 3,9% и предельно допустимое отклонение от величины указанного индекса – в размере 2,3%, то есть размер платы граждан за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям республики с 1 июля 2018 года изменится не более, чем на 6,2%, при этом в среднем по Чувашской Республике не превысит 3,9%», – сообщила руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что основанием для установления по муниципальному образованию предельного индекса может являться реализация утвержденных инвестиционных и производственных программ, направленных на повышение надежности и качества оказываемых коммунальных услуг. Так, по инициативе представительных органов местного самоуправления города Канаш и Хучельского сельского поселения Канашского района в указанных муниципалитетах установлено предельное (максимальное) изменение размера платы граждан за коммунальные услуги – 12%, в связи с необходимостью реализации в 2018–2020 годах инвестиционной программы МУП «Водоканал».

Руководитель региона напомнил, что в целях социальной поддержки населения в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены средства гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Он поручил провести разъяснительную работу с населением об условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики