Татьяна Акимова — четвёртая в составе сборной России на Кубке мира

7 января в немецком Оберхофе эстафетными гонками у мужчин и женщин подошли к концу состязания четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Победу во второй женской эстафете олимпийского сезона 2017-2018 с весомым преимуществом праздновали спортсменки сборной Франции. Серебряными призерами с двумя штрафными кругами стали хозяйки этапа, немки, а бронзу завоевали биатлонистки команды Швеции, вырвав бронзу у россиянок на последнем огневом рубеже, где Екатерина Юрлова допустила штрафной круг. Российские биатлонистки финишировали четвертыми, пройдя дистанцию с одним штрафным кругом и использовав всего пять дополнительных патронов.

В составе сборной России честь национального флага защищала воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова. Ее подругами по команде были: Виктория Сливко, Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт. Эту информацию публикует Минспорта Чувашии.

Напомним, 10 декабря, в первой эстафете текущего сезона Кубка мира в австрийском Хохфильцене россиянки также показали четвёртый результат и тогда им не хватило 4,5 секунды до бронзы.

IV этап Кубка мира по биатлону 2017-2018. Оберхоф (Германия), 7 января

Женщины. Эстафета. 4×6 км, восемь огневых рубежей, штрафной круг 150 м

1. Франция (1+10) — 1:12:42,4

2. Германия (2+13) — +32,4

3. Швеция (0+8) — +48,2

4. Россия (В. Сливко, Д. Виролайнен, Т. Акимова, Е. Юрлова) (1+5) — +1:04,7

5. Украина (0+12) — +1:15,8

6. Италия (2+8) — +2:06,9

7. Финляндия (1+11) — +2:34,7