Возрождение из пепла

Сельские жители и меценаты возвращают к жизни старинную церковь

В селе Чиганары Ядринского района строящийся храм во имя святителя Николая Чудотворца увенчали купола. Сейчас приход церкви состоит из 15 человек, но селяне уверяют, что пока временная часовенка просто не вмещает в себя более, а с постройкой храма прихожан прибавится.

Сегодня кровельные работы здесь практически завершены. В ближайшее время будут подняты колокола и установлены окна. А весной планируется выполнить внутреннюю и внешнюю отделку, оформить внутреннее убранство храма, который строится с приделом Георгия Победоносца. Жителям в этом помогают меценаты одного из научно-производственных объединений Чебоксар.

История этой сельской церкви уходит в глубину веков. На правом берегу Вылы (село тогда носило такое же имя) на месте строящегося храма стояла деревянная церковь, построенная в 1784 году без единого гвоздя. До недавнего времени она оставалась единственной в Чувашии деревянной церковной постройкой такого почтенного возраста. Здешний же колокол, весом 54 пуда, был одним из трех в Казанской губернии колоколов таких огромных размеров.

В 2008 году церковь вошла в число девяти республиканских памятников истории и культуры религиозного назначения. Но храм был уже совсем ветхим и нуждался в реконструкции, а в 2013 году и вовсе сгорел. Поэтому два года назад жители села на том же месте начали строительство нового храма на свои средства. «Для жителей села церковь Святителя Николая не просто место для молитв, это народная память об утраченном, об ушедших поколениях, неотделимая часть истории села», — говорят здесь.

Чин благословения и освящения купольных крестов совершили протоиерей Сергий Чернов, настоятель Свято-Троицкого собора в Ядрине и протоиерей Владимир Гришин, настоятель храма Вознесения Господня села Балдаево. Жители села очень надеются, что завершить возведение церкви удастся уже в будущем году.