В чебоксарском аэропорту появился амбулифт

Новая высота

Пассажиры, улетавшие вчера утром в Москву из чебоксарского аэропорта, явно не ожидали, что их попросят до посадки на борт немного задержаться в здании аэровокзала. К счастью, повод для заминки был радостным. В этот день аэропорт установил своеобразный рекорд — количество перевезенных с начала года пассажиров впервые достигло отметки 250 тысяч человек.

По этому случаю в аэропорту устроили небольшой праздник. «Юбилейного» пассажира — им оказался 27-летний москвич, сотрудник нефтегазовой компании Сергей Коновалов — поздравили министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Иванов и директор ООО «Международный аэропорт Чебоксары» Руслан Минаев. Счастливчику, он, кстати, родом из Чебоксар, вручили сертификат на бесплатный перелет Чебоксары — Москва — Чебоксары с открытой датой и полным набором всевозможных услуг.

Как было отмечено, в 2016 году количество пассажиров, воспользовавшихся чувашской аэрогаванью, составило около 164 тысяч человек. В начале этого года Глава Чувашии Михаил Игнатьев поставил задачу увеличить пассажиропоток до 200 тысяч. Высоту авиапредприятие взяло и даже, как показали итоги, с лихвой.

— Для небольшого регионального порта 250 тысяч пассажиров в год — это серьезная цифра, — заметил директор ООО «МАЧ» Руслан Минаев. Таких результатов аэропорт добился за счет появления в расписании новых рейсов, увеличения частоты перелетов, прихода новых авиаперевозчиков и более доступной цены билетов. В следующем году расширение географии полетов продолжится. Так, уже известно, что с 10 января возобновятся перелеты в Уфу по субсидируемой программе, а также в Санкт-Петербург.

Изменятся «воздушные ворота» и внешне. Как сообщил министр Владимир Иванов, к концу 2018 года в аэропорту начнется реконструкция. Завершить все работы планируется в 2019 году, к 550-летнему юбилею Чебоксар.

Еще одним поводом для радости стало долгожданное появление в чебоксарском аэропорту специального средства для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Прицепной амбулаторный лифт (амбулифт) прибыл в Чебоксары в среду из Минска. Спецтехнику изготовили на заказ на белорусском заводе, она оборудована электродоводчиками, работает автономно и подходит практически для всех типов воздушных средств: от легкомоторных самолетов до крупных лайнеров. Высадить из самолета и поднять на борт амбулифт может сразу двух пассажиров на колясках.

Одним из первых с новой техникой ознакомился Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Сразу по прилете в Чебоксары прямо на аэродроме руководителю региона показали, как работает машина, и рассказали о ее технических возможностях. Приступить к работе амбулифт сможет при первой же необходимости.

Еще одно приобретение чебоксарский аэропорт ждет в январе. Арсенал спецсредств пополнит новый современный трап.

Фото Максима Васильева

Подъемник ждали в Чебоксарах около полугода.