Поздравление депутата Госсовета ЧР

Дорогие жители Чувашской Республики.

Примите самые искренние и теплые поздравления с Новым Годом и Рождеством!

Новый год-это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все основания — ясные и конкретные планы социально-экономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь! Благодаря вашей поддержке мы продолжаем двигаться вперед, а взвешенная критика не позволяет нам терять мотивации для постоянных совершенствований. Убежден, что и в новом 2018-м году совместная работа поможет добиться воплощения в жизнь наших планов.

Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Депутат Госсовета ЧР, Юрий Шлепнев