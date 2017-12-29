Поздравление депутата Государственной Думы Федерального Собрания России

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Уходящий в историю 2017 год стал для нас годом заметных достижений во всех сферах нашей жизни, дальнейшего укрепления международного положения России.

Мы уверены, что грядущий год станет очередной вехой поступательного развития нашего Отечества, роста его экономического и оборонного могущества, повышения благосостояния народа.

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, много радости, оптимизма, мира и добра.

Пусть сбудутся все ваши заветные мечты и планы!

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Н.В. Малов