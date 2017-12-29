Поздравление главного врача Федерального центра травматологии и ортопедии, депутата Госсовета Чувашии

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

В новый год мы вступаем с новыми планами и надеждами, с уверенностью в своих силах и желанием сделать этот мир лучше, привнести в него частицы добра, любви и согласия.

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

Пусть новый год принесёт вам счастье, подарит энергию, оптимизм, хорошее настроение, пусть войдёт в ваши дома, даруя мир, благополучие и веру в добро! И пусть 2018 год станет одним из самых удачных для Вас и близких Вам людей.

Главный врач Федерального центра травматологии и ортопедии,

депутат Госсовета Чувашской Республики Николай Николаев.