Поздравление генерального директора ООО «Чебоксарский хлебзавод № 1», депутата Госсовета Чувашии

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот праздник особенный: он дарит нам счастье и радость, несет в каждый дом тепло и уют. Этого праздника мы ждем как настоящего чуда, как надежду на исполнение самых заветных желаний.

Новый год — это время подводить итоги и строить планы на будущее. Пусть 2018 год принесет вам только добрые вести и щедрые плоды, оправдает самые добрые надежды. Чтобы всех вас окружали преданные друзья и близкие любимые люди. Пусть Ваши самые заветные желания сбудутся. Здоровья вам, счастья, оптимизма, отличного настроения и хороших новогодних праздников!

Генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебзавод № 1»,

депутат Госсовета Чувашской Республики Елена Бадаева