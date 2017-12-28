Поздравление главного врача сети клиник «Дент-а-Мед», депутата Госсовета Чувашии

Дорогие друзья!

Примите мои самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Эти замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами. Пусть Новый год откроет для Вас новые перспективы, порадует незабываемыми событиями, исполнит все планы и начинания! Пусть в Ваших домах всегда звенит детский смех, живет радость и благополучие! Пусть в любую погоду Вас согревает любовь и поддержка близких!

Главный врач сети клиник «Дент-а-Мед», депутат Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Зорин.