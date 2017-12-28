Новочебоксарцы познакомились с «Новочебоксарском»

Делегация города химиков побывала на Балтийском флоте, где слово«Новочебоксарск» теперь звучит с особой гордостью

Как известно, в августе этого года ВМФ России принял решение, а 19 октября командующий Балтийским флотом Александр Носатов подписал приказ о присвоении базовому тральщику БТ-212 действительного наименования «Новочебоксарск». Это стало возможно благодаря совместным усилиям, которые 3,5 года предпринимали депутат Госсовета Чувашии Сергей Михеев и председатель общественной организации ветеранов ВМФ республики Владимир Крюковский.

Теперь на Балтийском флоте сразу три корабля, чьи имена связаны с нашей республикой — ракетный катер «Чувашия», базовый тральщик «Новочебоксарск» и погранично-сторожевой корабль «Чебоксары». Кстати, уже есть устная договоренность, что на «наш» корабль весной планируется организовать призыв десяти новочебоксарцев.

Стоит отметить, что БТ-212, нынче носящий имя нашего города, вошел в состав Балтийского флота в 1991 году. Его экипаж — 44 человека, 5 из которых офицеры, остальные — срочники и контрактники. Тральщик — это корабль специального назначения, задачей которого являются поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проводка кораблей (судов) через минные заграждения. Ежедневно он первым выходит в море, а уже за ним выстраивается бригада кораблей.

На днях делегация Новочебоксарска побывала в Балтийске, где располагается тральщик. Среди официальных лиц, посетивших военно-морскую базу, депутат Госсовета Сергей Михеев, депутат городского Собрания, председатель Совета отцов Новочебоксарска Андрей Семенов, заместитель главы администрации города Александр Андриянов, протоиерей Георгий Черашкин. 16 декабря прошло торжественное переименование тральщика. В числе участников поездки были и двое учащихся новочебоксарской школы № 17 — девятиклассники Иван Пригарин и Степан Антропов.

Как рассказала директор школы № 17 Наталья Кротова, в соответствии с договором между школой и ВМФ России три раза в год (осенью, весной и летом) ребята посещают военно-морские базы, знакомятся с жизнью моряков, особенностями несения службы на флоте.

В этот раз они пребывали в Балтийске десять дней. В следующий раз специально отобранная группа детей поедет туда, скорее всего, в феврале. А затем состоится традиционный выезд в Севастополь — город русских моряков. Там планируется участие в раскопках на местах боевой славы.

«Такие поездки очень полезны для учеников не только с точки зрения профориентации, но и определения жизненного пути, взросления, — рассказал Сергей Михеев. — Дети видят как бы другую сторону жизни. Бывают случаи, когда ребята, приезжая оттуда, говорят, что они не готовы к таким условиям. Их можно понять: служба на флоте действительно трудна, но вместе с этим почетна как среди военных различных родов войск, так и в народе. Но в большинстве случаев как раз наоборот: немало наших учеников стремятся попасть на службу именно на флот. Подтверждение этому поступление наших ребят в военно-морские учебные заведения России, затем достойная служба на флоте».

Что касается упомянутых Ивана Пригарина и Степана Антропова, они и их родители благодарны школе, военным, а также Сергею Михееву и Владимиру Крюковскому, без которых не состоялась бы эта замечательная поездка. Ведь они побывали там, где днем и ночью защищают рубежи нашей Родины настоящие мужчины.

Дмитрий Новак

На Балтийском флоте появился базовый тральщик «Новочебоксарск».

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СПРАВКА «СЧ»

Дядя Витя учил распорядку

В минных полях прокладывал проходы «БТ-212» в ходе недавних стратегических учений. «…Команда дружно и сплоченно работала всю ночь напролет, подрезая тралами мины, установленные на разной глубине. Завершающим аккордом этой ночной симфонии прозвучали взрывы, свидетельствующие о том, что подрывная команда успешно уничтожила трофеи минеров», — сообщает газета «Страж Балтики».

Буквы нового названия тральщика и именную табличку изготовило одно из крупных рекламных агентств республики, а профинансировала заказ администрация города Новочебоксарска. «Золотые» литеры сделаны из алюминиевых композитных материалов с антикоррозионным покрытием, которому не страшен влажный морской воздух.

Подарки для подопечного корабля шефы привезли самые полезные. Например, морозильник для хранения продовольствия или машинку для стрижки, ведь экипаж кроме того, что поддерживает чистоту и образцовый порядок на корабле, стремится и выглядеть всегда безупречно. А в качестве символического подарка морякам вручили штандарт Новочебоксарска, значки и магнитики с изображением герба города и его достопримечательностей.

Обед по случаю переименования корабля был поистине праздничным — настоящий флотский борщ, в котором стоит ложка, картошка с мясом и, конечно, рыбные деликатесы.

Боцмана, взявшего под свое крыло юных новочебоксарцев, как только они прибыли на борт, звали дядей Витей. По словам школьников, он очень уважаемый на корабле человек, друг для всей команды и координатор ее действий. За неделю, что ребята провели на тральщике, дядя Витя научил их не только жить строго по распорядку, но и с полуслова понимать команды и приказы.

Более 10 боевых кораблей Балтийского флота носят названия городов и республик Российской Федерации, над тремя из них шефствует Чувашия. Еще один подопечный региона — базовый тральщик «Ядрин» базируется на Северном флоте. По словам ветеранов ВМФ Чувашии, ни один регион страны не имеет столько подшефных кораблей.