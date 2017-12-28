Поздравление директора компании «МегаФон» в Чувашской Республике

Спасибо нашим абонентам, что провели этот год с нами, что мы росли вместе, жили в темпе, ритме, динамике. И мы счастливы, что все получилось, как хотели, и даже чуточку больше, и что МегаФон начинается с каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы были счастливы. От хорошего интернета и доброго слова через километры, от SMS-шутки сына и возможностью проверить, с кем дочка. Желаем вам в новом году чаще находить свое счастье. А мы, МегаФон, поможем запечатлеть и поделиться этими моментами.

Директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике

Дмитрий Кузнецов