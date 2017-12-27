Чебоксарцы определили лучшие места для новогодних сторис и фото

В Чебоксарах блогеры провели тест-драйв мобильного интернета в сети «МегаФон» на основных площадках столицы. Максимальная зафиксированная скорость составила 86 Мбит/с.

Тестирование мобильного интернета прошло на нескольких площадках, которые будут работать в новогоднюю ночь. Участники изучали, чем будут развлекать горожан, и заодно проверяли надежность сети в местах массовых гуляний, а также возможность быстро делиться в соцсетях праздничными фото и видео.

Маршрут начался на площади перед торговым центром «Шупашкар», здесь появился Дед мороз с 4G-планшетом и проверил скорость мобильного интернета от «МегаФона» с помощью специального приложения. На этой праздничной площадке она достигла 82 Мбит/с.

В детском парке им.Николаева Дед Мороз сделал тест мобильного интернета в полете – скатившись на троллее, в спокойном состоянии speed-тест показал скорость в 88 Мбит/с. Затем блогеры отправились в Лакреевский парк, изучили программу мероприятий на площадке у кинотеатра «Мир Луксор», где тоже можно погулять в новогоднюю ночь и запастись красивыми фотографиями. Скоростной спуск с горы на ватрушках на Красной площади Чебоксар помог блогерам сделать интересные видео для соцсетей и запланировать развлекательную программу на праздники. Закончили тестирование мобильного интернета в парке «Амазония» под веселые хороводы и новогоднюю дискотеку.

«В середине декабря наши технические специалисты провели работы по повышению надежности сети и увеличили ее пропускную способность. Так что к активности абонентов в Новый год мы будем готовы, — комментирует директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов. — Кроме этого МегаФон увеличил скорость мобильного интернета, в чем смогли убедиться независимые тестеры».

Во время объезда тестировщики делали сэлфи, записывали видео для историй, пели новогодние песни и поздравляли горожан с наступающими праздниками. Скорость в местах проведения испытаний варьировалась от 21 до 86 Мбит/с.

«Познавательное путешествие по развлекательным площадкам города. Мы получили много полезной информации: основное — быстрый мобильные интернет, новые городские площадки и интересные развлечения ждут горожан в главную ночь года. На основе этого подготовили полезный материал о том, как правильно делать селфи», — рассказал блогер Андрей Федоров.