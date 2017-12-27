Состоялось заседание Кабинета Министров Чувашии

27 декабря Председатель Правительства Чувашии Иван Моторин провел заседание Кабинета Министров Чувашии. На нем рассмотрено 23 проекта нормативных правовых актов.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, на заседании утвержден порядок принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Процедуру принятия решения о проведении капремонта в многоквартирном доме, где собственники формируют фонд капремонта на счете специализированной некоммерческой организации (регионального оператора), описал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов. «В случае возникновения чрезвычайных ситуаций органы местного самоуправления направляют к региональному оператору обращение с приложением документов, подтверждающих возникновение аварии и повреждение дома. После чего с собственниками помещений, проживающих в поврежденном многоквартирном доме, согласовывается перечень работ и организовывается работа по изготовлению проектной документации и выбору подрядной организации», – проинформировал он.

Правительством республики также принят Порядок представления собственникам помещений в многоквартирных домах предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и других предложений, связанных с проведением такого капитального ремонта.

Министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов представил проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Отмечено, что стоимость программы составит в 2018 году – 16263,7 млн рублей, в 2019 году – 15652,1 млн рублей, в 2020 году – 16199,1 млн рублей.

В Программе в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации Перечнем ЖНВЛП на 2018 год приведен Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению при амбулаторном лечении по рецептам врачей бесплатно, а также Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с пятидесятипроцентной скидкой.

Участники заседания обсудили меры, необходимые для обеспечения бездефицитности территориальной программы госгарантий. Руководитель Минздрава Чувашии акцентировал внимание, что в 2011 году дефицит составлял 56% от общего объема финансирования программы госгарантий, а в 2017 году – 13,8%. В рамках новой Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2018 году предусмотрено значительное увеличение расходов на медицинскую помощь (в Чувашской Республике прирост составит 1,5 млрд рублей, увеличение на 9,8%). Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин указал на необходимость продолжить дальнейшую реализацию плана по снижению дефицита программы госгарантий в рамках исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики.

На заседании приняты изменения в ряд государственных программ Чувашской Республики. В частности, государственная программа «Развитие промышленности и инновационная экономика» дополнена приоритетной программой «Повышение производительности труда и поддержка занятости», а в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» внесены изменения в части уточнения объемов финансирования в 2017–2020 годах.

Участниками заседания рассмотрены и другие проекты постановлений.