В Чебоксарах определены площадки для запуска пиротехники

В новогодние праздники в Чебоксарах будут приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей. В канун праздников проводится проверка работоспособности систем сигнализации, схемы оповещения личного состава аварийно-технических команд, принимаются другие меры. Об этом рассказали на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба города под руководством главы администрации Алексея Ладыкова.

В Чебоксарах определены специальные площадки для запуска пиротехники и фейерверков, их более 50. Самые крупные из них – это территория перед торговым домом «Овас», набережная Чебоксарского залива, парк им. 500-летия г. Чебоксары, стадион «Волга».

Калининский район:

В районе речного порта (площадь Речников);

В районе кафе «Хавас» (улица Ашмарина, 54, бывший кинотеатр «Луч»);

Между домами № 1 по улице Р. Люксембург и № 9 по улице Болгарстроя;

Аллея поколений по улице Пролетарская (в районе дома 27 по улице Пролетарская);

Детский парк по улице И. Франко;

Футбольное поле по улице Новогородская, 34;

Футбольное поле улицы Низами;

Футбольное поле улицы 9-ая Южная;

Территория площади Скворцова;

Территория перед домом № 1 по улице 50 Лет Октября;

Территория около ДК «Хузангая» (улица З.Яковлевой, 54а);

Территория перед ТД «Овас» (проспект Тракторостроителей, 11);

Улица Ярмарочная между домами № 7 и № 8/5;

В районе дома № 47 корпус I по улице Гагарина;

Проспект Тракторостроителей, 58 корпус. I со стороны оврага;

Проспект Тракторостроителей, в районе дома № 72;

Аллея перед перекрестком улицы Л. Комсомола и улицы Пролетарская;

В районе дома № 4/2 по улице Гастелло;

Сквер, улица Цивильская.

Ленинский район:

Территория между зданиями Чувашской госфилармонии и рестораном «МакДональдс» по Президентскому бульвару

Территория, прилегающая к дому №80 по улице Б. Хмельницкого;

Прилегающая к транспортному кольцу территория по улице Коммунальная Слобода;

Территория между домами №№ 43; 45 по Эгерскому бульвару;

Парк в поселке Новые Лапсары;

Территория между домами №16 по проспекту И. Яковлева; №5 корпус 1; №7 по улице Кукшумской;

Площадка перед домом № 2 корпус 2 по проспекту 9-й Пятилетки;

Дорожки сквера Чапаева по проспекту Ленина;

Дорисс-парк — проспект И.Яковлева и проспект 9-й Пятилетки;

Площадка на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара (напротив дома № 30 по проспекту 9-й Пятилетки);

Площадка у памятника И.Яковлеву у Национальной библиотека по проспекту Ленина;

Территория между техникумом «ТрансСтройТех» (улица Хузангая, 18), Республиканским центром медицины катастроф (проспекта 9-й Пятилетки, 10) и детским садом № 149 (проспект 9-й Пятилетки, 6А);

Площадка на углу проспекта И.Яковлева и проспекта Мира (напротив дома № 98 по проспекту Мира);

Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста (проспект Геннадия Айги).

Московский район:



Улица М.Павлова 22, 24, 74, корп.№1

Улица Максимова, 2/5, 9

Улица Гражданская, 58, 58/1, 60, 62 (бывшая хоккейная коробка);

Улица Гражданская, 119, 119/1;

Бульвар Миттова, 12, 33/1, 13, между 25 и ЗЗ;

Сквер Пирогова;

Улица Т. Кривова, 5;

Улица Афанасьева, 9;

Улица Социалистическая, 11;

Пустырь по улице Талвира;

Студенческий городок;

Парк имени 500-летия города Чебоксары;

Стадион «Волга»;

Сквер имени Ислюкова;

Пустырь по улице Э.Юрьева;

Площадь перед институтом культуры;

Набережная Чебоксарского залива;

Студенческий сквер

Пустырь по улице В. Соколова.

Заволжье:

Поселок Сосновка — стадион «Рубин»

Поселок Октябрьский — площадка проведения авторалли;

Поселок Северный — площадка между прудом и магазином;

Санатория «Чувашия» — причал