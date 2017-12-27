В Чебоксарах определены площадки для запуска пиротехники

В новогодние праздники в Чебоксарах будут приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей. В канун праздников проводится проверка работоспособности систем сигнализации, схемы оповещения личного состава аварийно-технических команд, принимаются другие меры. Об этом рассказали на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба города под руководством главы администрации Алексея Ладыкова.
В Чебоксарах определены специальные площадки для запуска пиротехники и фейерверков, их более 50. Самые крупные из них – это территория перед торговым домом «Овас», набережная Чебоксарского залива, парк им. 500-летия г. Чебоксары, стадион «Волга».
Калининский район:
В районе речного порта (площадь Речников);
В районе кафе «Хавас» (улица Ашмарина, 54, бывший кинотеатр «Луч»);
Между домами № 1 по улице Р. Люксембург и № 9 по улице Болгарстроя;
Аллея поколений по улице Пролетарская (в районе дома 27 по улице Пролетарская);
Детский парк по улице И. Франко;
Футбольное поле по улице Новогородская, 34;
Футбольное поле улицы Низами;
Футбольное поле улицы 9-ая Южная;
Территория площади Скворцова;
Территория перед домом № 1 по улице 50 Лет Октября;
Территория около ДК «Хузангая» (улица З.Яковлевой, 54а);
Территория перед ТД «Овас» (проспект Тракторостроителей, 11);
Улица Ярмарочная между домами № 7 и № 8/5;
В районе дома № 47 корпус I по улице Гагарина;
Проспект Тракторостроителей, 58 корпус. I со стороны оврага;
Проспект Тракторостроителей, в районе дома № 72;
Аллея перед перекрестком улицы Л. Комсомола и улицы Пролетарская;
В районе дома № 4/2 по улице Гастелло;
Сквер, улица Цивильская.
Ленинский район:
Территория между зданиями Чувашской госфилармонии и рестораном «МакДональдс» по Президентскому бульвару
Территория, прилегающая к дому №80 по улице Б. Хмельницкого;
Прилегающая к транспортному кольцу территория по улице Коммунальная Слобода;
Территория между домами №№ 43; 45 по Эгерскому бульвару;
Парк в поселке Новые Лапсары;
Территория между домами №16 по проспекту И. Яковлева; №5 корпус 1; №7 по улице Кукшумской;
Площадка перед домом № 2 корпус 2 по проспекту 9-й Пятилетки;
Дорожки сквера Чапаева по проспекту Ленина;
Дорисс-парк — проспект И.Яковлева и проспект 9-й Пятилетки;
Площадка на углу проспекта 9-й пятилетки и Эгерского бульвара (напротив дома № 30 по проспекту 9-й Пятилетки);
Площадка у памятника И.Яковлеву у Национальной библиотека по проспекту Ленина;
Территория между техникумом «ТрансСтройТех» (улица Хузангая, 18), Республиканским центром медицины катастроф (проспекта 9-й Пятилетки, 10) и детским садом № 149 (проспект 9-й Пятилетки, 6А);
Площадка на углу проспекта И.Яковлева и проспекта Мира (напротив дома № 98 по проспекту Мира);
Пустырь между микрорайоном «Садовый» и началом транспортной развязки у Сугутского моста (проспект Геннадия Айги).
Московский район:
Улица М.Павлова 22, 24, 74, корп.№1
Улица Максимова, 2/5, 9
Улица Гражданская, 58, 58/1, 60, 62 (бывшая хоккейная коробка);
Улица Гражданская, 119, 119/1;
Бульвар Миттова, 12, 33/1, 13, между 25 и ЗЗ;
Сквер Пирогова;
Улица Т. Кривова, 5;
Улица Афанасьева, 9;
Улица Социалистическая, 11;
Пустырь по улице Талвира;
Студенческий городок;
Парк имени 500-летия города Чебоксары;
Стадион «Волга»;
Сквер имени Ислюкова;
Пустырь по улице Э.Юрьева;
Площадь перед институтом культуры;
Набережная Чебоксарского залива;
Студенческий сквер
Пустырь по улице В. Соколова.
Заволжье:
Поселок Сосновка — стадион «Рубин»
Поселок Октябрьский — площадка проведения авторалли;
Поселок Северный — площадка между прудом и магазином;
Санатория «Чувашия» — причал
Один Ответ
определены места для массового хулиганства… узаконенного хулиганства.