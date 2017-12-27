С 1 января страховые пенсии вырастут

Опережающая индексация страховых пенсий будет проведена с 1 января 2018 года. Она составит на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год.

Фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет установлена в размере 4982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла составит 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).

Как сообщает Отделение Пенсионного фонда России по Чувашии, в нашем регионе прибавку к пенсии с 1 января получат более 276 тыс. неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 457 рублей и составит 12,9 тыс. рублей. Это в 1,8 раза выше прожиточного минимума пенсионера.