В Чебоксарах состоится «Новогодний закал-пробег»

Акция «Новогодний закал-пробег» пройдет в Чебоксарах впервые 30 декабря. Мероприятие в поддержку закаливания и зимнего плавания состоится на Чебоксарском заливе.

Программа акции:

12.45-13.00 – сбор участников у домика моржей (причал ГИМС);

13.00-13.15 – забег членов Федерации и всех желающих, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, вокруг акватории Чебоксарского залива.

Дистанция – 1 км.

Форма одежды:

— у мужчин: головной убор, варежки (перчатки), шорты, обнажённый торс;

— у женщин: купальник либо футболка с открытыми рукавами, шорты, головной убор, варежки (перчатки).

Также приветствуются лёгкие новогодние костюмы!

13.15-14.30 – новогоднее чаепитие и баня для всех участников закал-пробега.