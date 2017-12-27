Тарифы на коммунальные услуги изменятся с 1 июля 2018 года

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Об этом стало известно 26 декабря 2017 года на итоговом в 2017 году заседании коллегии Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам.

 

 

Изменение тарифов произойдет с 1 июля 2018 года в рамках установленных Правительством Россиии для Чувашии предельных (максимальных) индексов.

Тарифные решения будут опубликованы в газете «Вести Чувашии» и размещены на официальном сайте Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам после их государственной регистрации в Минюсте Чувашии.

Один Ответ

  1. побоялись до выборов это делать…

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