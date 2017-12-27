В Чебоксарах будет проложено 16 лыжных трасс

Этой зимой в Чебоксарах будет проложено сразу 16 лыжных трасс. Сейчас идет подготовка на базе спортшкол в Заволжье, Новых Лапсарах, в лесопарковых зонах. Новая лыжня появится на Московской набережной.

Самые длинные лыжни (1 км, 2 км, 3 км, 5 км и 10 км) появятся в Заволжье (пос. Сосновка).

Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары публикует список трасс:

АУ «ФСК «Восток» будут укатаны лыжные трассы, общей протяженностью 22,7 км, по следующим адресам:

— Московская набережная (протяженностью 2,2 км) — с пунктом проката спортивного снаряжения;

— Лакреевский лес (протяженностью 1,5 км);

— Берендеевский лес (протяженностью 1,2,3 и 5 км);

— Новоюжный район по пр. Тракторостроителей (протяженностью 3 км);

— трасса на территории Московского филиала ботанического сада (протяженностью 5 км).

В Заволжье для горожан будет представлена возможность покататься на снегоходе. Здесь продолжит работу снегоходная трасса протяженностью 43 км.