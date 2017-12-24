ФОТО: ГТРК «Чувашия» и «СЧ» провели совместную акцию

Автор: Максим ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

22 декабря на Красной площади ГТРК «Чувашия», газета «Советская Чувашия», администрация города Чебоксары и главный новогодний портал чувашской столицы chebmoroz.ru провели акцию для горожан. Подробнее — в ближайшем номере «СЧ».

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