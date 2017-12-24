ФОТО: ГТРК «Чувашия» и «СЧ» провели совместную акцию Автор: Максим Васильев Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет 22 декабря на Красной площади ГТРК «Чувашия», газета «Советская Чувашия», администрация города Чебоксары и главный новогодний портал чувашской столицы chebmoroz.ru провели акцию для горожан. Подробнее — в ближайшем номере «СЧ». visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility visibility