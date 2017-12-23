Михаил Игнатьев принял участие в работе XVII Съезда партии «Единая Россия»

23 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Москве на ВДНХ приня участиле в работе XVII Съезда партии «Единая Россия», главная тема – выборы Президента РФ 18 марта 2018 года.

В работе Съезда приняли участие около 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений «Единой России», руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества.

Как сообщает официальный портал органов власти Чувашии, нашу республику на полях съезда представили Секретарь регионального отделения, Председатель Государственного Совета Чувашии Валерий Филимонов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, заместитель секретаря по проектной работе Юрий Кислов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Чувашии Вячеслав Рафинов, член Генерального совета Партии Николай Миллин, руководитель региональной общественной приемной Николай Николаев, делегаты партийного форума – секретари лучших первичных отделений из Чувашии.

Сегодня состоялось пленарное заседание Съезда, на котором с программным докладом о приоритетных задачах Партии на ближайший период выступил Дмитрий Медведев. Кроме того, прошла плановая ротация Высшего и Генерального советов Партии и были приняты изменения в Устав. В этот же день состоялось заседание Генерального совета в обновленном составе.

Отметим, на Съезд было аккредитовано более тысячи представителей федеральных, региональных и зарубежных СМИ.