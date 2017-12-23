В Чебоксарах выбрали директора гимназии №4

21 декабря состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4» города Чебоксары. Победителем признан Михайлов Андрей Петрович.

Андрей Петрович Михайлов закончил ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по специальности «Французский и английский языки», «Психология» (1997), дополнительная специальность «Физическая география», Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2002).

1995-1997 – учитель СОШ № 18 в Чебоксарах,

1997-2000 – учитель, директор Карачуринской школы Чебоксарского района,

2000-2002 – ведущий специалист, главный специалист управления образования администрации Чебоксарского района,

2002-2004 – ведущий специалист, главный специалист Государственного комитета Чувашии по делам молодежи,

2004-2009 – консультант, начальник организационно-контрольного отдела Министерства сельского хозяйства Чувашии,

2009-2012 – начальник отдела развития общего образования, начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и молодежной политики Чувашии,

2012-2016 – начальник Организационного управления – начальник отдела по организации деятельности комитетов аппарата Госсовета Чувашии,

2016-2017 – начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Минобразования Чувашии.