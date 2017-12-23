Детские сады Чебоксар признаны лучшими

Чебоксарские детские сады №19 и №128 вошли в число победителей конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2017» в номинации «Лучшее дошкольное образовательное учреждение».

21 декабря состоялась торжественная церемония в Москве.

Конкурс «100 лучших предприятий и организаций России» проводится в целях содействия развитию предприятий и организаций России, повышению эффективности и качества их работы, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов предприятий и организаций Российской Федерации.