НИКОЛАЙ БУЛАЕВ, заместитель председателя ЦИК России

«ЦИК к президентской кампании закупил 4750 КОИБов — комплексов обработки избирательных бюллетеней нового поколения. Больше всего новых КОИБов по решению ЦИК будет направлено в Санкт-Петербург (352 штуки), Омскую (240), Воронежскую (220) и Новосибирскую (200) области, Удмуртию (140) и Чувашию (132). Мы распределяли КОИБы в соответствии с количеством участковых избирательных комиссий и с количеством избирателей, пытались выдержать некую пропорцию, которая одинакова по всей стране. Исключение — Москва и Московская область. Они закупают КОИБы за счет региональных бюджетов, у них теперь в процентном соотношении КОИБов будет значительно больше, чем в целом по России».