Зарплата в Чувашии должна расти

Вчера Михаил Игнатьев подписал указ, предусматривающий комплекс мер, направленных на обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в организациях республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории региона, рекомендовано особое внимание уделить увеличению объемов производства за счет повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, усилению контроля за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы, снижению неформальной занятости в организациях республики, повышению заработной платы работников бюджетной сферы.

Кроме того, всем работодателям совместно с профсоюзными организациями предлагается обеспечить включение в коллективные договоры и соглашения положений об индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, об исключении необоснованных начислений.

В работу по реализации указа должны включиться все органы исполнительной власти Чувашии, органы местного самоуправления, работодатели.

Чтобы работники могли сообщить о неправомерных действиях или бездействии работодателей, фактах начисления и выплаты заработной платы с нарушением трудового законодательства, предусматривается организовать горячую линию.

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Главой Чувашии поставлена задача довести уровень среднемесячной заработной платы в республике до 30 тыс. рублей к 2020 году.

За январь — ноябрь текущего года среднемесячная заработная плата по Чувашской Республике составляет 23831,6 рубля, что на 7% выше соответствующего периода прошлого года (по России — также на 7%). При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составляет 104,2% (по России — 103%).