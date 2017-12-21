В Чувашии создана Федерация современного пятиборья

На коне со шпагой и лазерным пистолетом

В Минюсте общественная организация была зарегистрирована 1 декабря, а спустя всего две недели получила аккредитацию в Федерации современного пятиборья России. До новогодних праздников эта процедура пройдет и в Министерстве физической культуры и спорта Чувашии, где предстоит согласовать планы развития и популяризации уникальных состязаний на 2018-2020 годы. Президентом Федерации современного пятиборья Чувашии избран Алексей Мурыгин, директор по производству ООО «Отделфинстрой», депутат Госсовета республики. И вот о чем он поведал корреспонденту «СЧ».

— Алексей Валентинович, в вашем плотном жизненном графике теперь появился еще один род деятельности. Вы и к спорту отношение имеете?

— Да, в свое время я окончил училище олимпийского резерва. Кандидат в мастера спорта по плаванию, был чемпионом Чувашии, призером российских первенств. И предложение возглавить спортивную федерацию принял с удовольствием. Найду на это и силы, и время.

— Давайте для начала разъясним нашим читателям, что такое современное пятиборье?

— Прежде всего — это очень зрелищные соревнования, требующие от атлетов разнообразных спортивно-прикладных умений. В нашей стране этот вид спорта культивируется 70 лет, есть яркие достижения на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.

Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как плавание, стрельба, фехтование, конный конкур и бег.

— Но, извините, не во всех этих дисциплинах чувашские спортсмены пока сильны. Все придется начинать практически с нуля?

— Да. Это так. Но мы обладаем полным комплексом уникальных спортивных объектов для подготовки пятиборцев, причем все они находятся в непосредственной близости друг от друга, в спорткомплексе Новочебоксарска. Он включает в себя легкоатлетический манеж, два плавательных бассейна, а также спортивные залы, пригодные для фехтования и стрельбы из пистолета. А поблизости расположен и конноспортивный манеж. Имеется и гостиница для размещения спортсменов. Высокий потенциал имеет детско-юношеская спортивная школа № 3.

По мнению тренеров мужской и женской сборных команд России по современному пятиборью Андрея Моисеева и Марины Колониной, которые оценивали возможности наших спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных сборов, в Чувашии, как ни в одном другом регионе, имеются великолепные условия для развития этого вида спорта. Так что решение о создании нашей федерации принималось обдуманно и взвешенно. Не буду делать большого секрета и из того, что вопрос о создании Федерации современного пятиборья в республике решался и на уровне Главы Чувашии Михаила Игнатьева, который провел рабочие встречи с президентом ФСПР Вячеславом Аминовым.

— Алексей Валентинович, каким вам видится порядок приобщения к пятиборью чувашских спортсменов?

— Поэтапным… Вначале это будет двоеборье или «лазер–ран», если использовать профессиональный термин. Это бег на дистанцию 3 тысячи метров с четырьмя огневыми рубежами. Пистолет — лазерный. Такие состязания можно устраивать на городских площадях, на спартакиадах школьников, учащихся средних и высших учебных заведений. Как показывает практика, «лазер-ран» собирает много зрителей. А дальше многие парни и девушки, у которых что-то начало получаться, переходят в спортивные секции и школы пятиборья.

— Так что, акцент в подборе пятиборцев вы будете делать на тех, кто хорошо бегает и метко стреляет?

— Нет. Основой должны служить результаты в плавании. Сначала нужны быстрые секунды на водных дорожках, а потом придет и все остальное. Хорошего конника или рапириста быстро плавать не научишь, а вот пловца можно научить фехтованию, стрельбе и даже конкуру.

Так что будем дружить с Федерацией плавания Чувашии и другими спортивными обществами. Переманивать никого не будем, выводы, как побыстрее взойти на пьедестал почета и что для этого нужно, будем делать совместно с тренерами ребят.

— По поводу тренеров. Для пятиборья их у нас нет. Да и вообще спортивные наставники в дефиците. Что делать?

— Будем приглашать специалистов из других регионов. Пятиборьем Чувашия намерена заниматься всерьез и долго. Вслед за работой со школьниками и студентами, о чем я уже сказал, наша федерация, не откладывая дел в долгий ящик, намерена перейти к формированию профессиональных команд и заняться созданием резерва спортсменов для мужской и женской сборных команд России.

— А для тех, кто решит заняться пятиборьем, существует какой-то возрастной ценз?

— Назовем это последовательностью в освоении спортивных дисциплин. С 10-12 лет хорошо бы заняться плаванием и бегом. Затем — стрельбой, четвертый уровень – это фехтование, и только став постарше, перейти к конному спорту.

— А что можно сказать о первых стартах?

— Их мы намечаем организовать уже к лету 2018 года. И для начала это будет популярный «лазер–ран», а также мастер-классы с приглашением именитых спортсменов. Уже известно, что один из мастер-классов проведет двукратный олимпийский чемпион ростовчанин Андрей Моисеев.

фото rg.ru

КСТАТИ

Принято считать, что пятиборье помогает сформировать гармоничную личность. Плавание и бег способствуют физическому совершенствованию, стрельба помогает стать сдержанным и аккуратным, фехтование развивает способность к адаптации и интеллект, конкур — самоконтроль и отвагу.