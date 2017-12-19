Более 60% клиентов ВТБ Страхование проведут новогодние праздники в Европе

Страховые полисы для поездки за рубеж на период предстоящих новогодних праздников в компании ВТБ Страхование приобрело более 14 000 человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с показателем прошлого года. Более 60% полисов пришлось на страны шенгена, 2,5% — на Тайланд и другие азиатские страны, 2,5% выбрали полис «для путешествий по всему миру», остальные полисы — для поездок в прочие страны.

Дмитрий Литовченко, директор электронной коммерции компании ВТБ Страхование, прокомментировал: «Если раньше страховые полисы для поездок за рубеж приобретались, как правило, потому, что это требовалось для получения визы, то сейчас люди стали более осознанно подходить к своей страховой защите. Ведь наличие страхового полиса, отвечающего цели поездки, позволит защитить бюджет от крупных непредвиденных расходов и оставить от путешествия приятные воспоминания».