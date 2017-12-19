Чебоксары примут чемпионат России по регболу

Соревнования пройдут с 22 по 24 декабря в спортивном зале регионального Центра развития маунтинбайка города Чебоксары. Ожидается участие лучших регбольных клубов из Красноярска, Новосибирска, Башкирии, Ростовской области, Пермского края и Чувашии.

Чемпионат России в Чувашии проводится в третий раз. Первый чемпионат проходил в 2003-м году. Тогда наши спортсмены были в числе последних. В то время регбол, как вид спорта, в Чувашской Республике только начал развиваться. Во второй раз столица Чувашии принимала чемпионат страны в 2011 году и тогда хозяева зала были уже первыми.