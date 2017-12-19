В Чебоксарах вырастет стоимость проезда на автобусе №204

С 1 января изменится стоимость проезда на автобусе №204 «Чебоксары (Привокзальная АС) — пос. Сосновка» для жителей заволжских поселков.

В 2018 году администрация г. Чебоксары сохраняет льготный проезд для жителей Заволжья и тех, кто работает в учреждениях, расположенных в заволжских поселках, изменив ее на 3-5 рублей. Кроме того, размер платы будет не фиксированный, а зависеть от расстояния проезда по маршруту.

Льготная стоимость проезда доступна обладателям специальных транспортных карт. Получить их могут граждане, зарегистрированные на территории Заволжья; работники муниципальных учреждений, расположенных в Заволжье; многодетные семьи, которым предоставлены земельные участки в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства или ведения подсобного хозяйства на территории Заволжья; сотрудники пункта полиции Заволжья; сотрудники КУ «Чувашская Республиканская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии; сотрудники филиала «Заволжье» Первой Чебоксарсой городской больницы им. П.Н.Осипова».