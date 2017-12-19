В Чувашии федеральные средства на дорожную деятельность освоены на 96%

В 2017 году Чувашской Республике на дорожную деятельность предоставлены федеральные средства в размере 1094 млн рублей. Данные средства направлены на реализацию четырех крупных проектов в регионе. На 18 декабря освоено 1035 млн рублей, что составляет 96%.

В текущем году на реконструкцию Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос г. Чебоксары из федерального бюджета были выделены средства в сумме 340 млн рублей, которые освоены в полном объеме. В 2017 году сдана первая очередь моста, сейчас ведутся работы на месте старого моста. Полностью сдача моста запланирована на 2018 год.

С 2017 года в регионе реализуется приоритетный проект стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги». С участием средств федерального бюджета в республике отремонтировано 95 километров автомобильных дорог. Общая сумма, предусмотренная из федерального бюджета, составляет 625 млн рублей. Освоение федеральных средств по проекту «Безопасные и качественные дороги» на сегодня составляет 93%.

В Чувашии ведется строительство автомобильных дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Построено 7 объектов протяженностью 9,8 км (100% от плана), из них введено в эксплуатацию 3 объекта протяженностью 4,4 км. Общая сумма, предусмотренная из федерального бюджета, составляет 81,2 млн рублей. Освоение федеральных средств составляет 85%.

Освоение федеральных средств по проекту «Обеспечение устойчивого развития моногорода Канаш – строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей – автомобильная дорога «Аниш» в городе Канаш Чувашской Республики» также составило 100%. Из федерального бюджета было направлено 48 млн рублей.

Как сообщает официальный портал органов власти, сейчас завершается сдача-приемка значительного объема выполненных работ на дорожных объектах, ведутся крупные расчеты с подрядчиками. В данном случае речь идет о завершении юридических и финансовых процедур, а не фактическом выполнении работ. Работы на большинстве объектов завершены, но расчеты с подрядными организациями осуществляются по факту приемки объектов. Следовательно процент освоения федеральных средств на конец года будет выше.