Не дать вирусу разгуляться

На внеочередном заседании республиканской Правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии обсуждена ситуация в связи с обнаружением вируса африканской чумы свиней в Порецком районе.

Как сообщил председатель комиссии вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, на территории Алгашинского охотничьего хозяйства в 7 километрах от села Кожевенное были обнаружены трупы двух кабанов. Полученный 14 декабря результат исследований патологического материала показал наличие в нем генетического материала вируса АЧС. Исследования проведены республиканской ветеринарной лабораторией Госветслужбы Чувашии. В ГНУ «ВНИИВВиМ» города Покрова результаты подтвердились.

Сегодня необходимо предпринять все меры для того, чтобы ни в коем случае не допустить дальнейшего распространения вируса и выхода его за пределы территории лесничества, а тем более заноса его в населенные пункты, сказал министр. Он также сообщил, что ближайший населенный пункт находится в 7 километрах от места обнаружения зараженных вирусом трупов, поэтому ограничительные меры в отношении частных хозяйств граждан предприниматься не будут. Вся территория Чувашии является благополучной по АЧС, кроме указанного лесничества. Ввоз и вывоз живых свиней, свиноводческой продукции не запрещен.

Главный государственный ветеринарный инспектор республики Сергей Скворцов доложил, что трупы кабанов сожжены, место обработано сухой хлорной известью. Тем не менее необходимо строго соблюдать меры предосторожности — не заходить в пределы первой угрожаемой зоны в радиусе 5 километров от очага заражения, обеспечить работу свиноводческих ферм в режиме закрытого типа, исключить использование кормов животного происхождения без термической обработки и другие. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашии Владимир Кузюков сообщил, что с 15 декабря запрещена охота в первой угрожаемой зоне. Он также отметил, что работа по снижению численности кабанов будет продолжена.

Участвовавшей в заседании заместителю главы администрации Порецкого района Валентине Журиной поручено в течение недели провести во всех поселениях сходы граждан для разъяснения ситуации, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. Утвержден комплексный план мероприятий по недопущению дальнейшего распространения вируса АЧС. Для проведения профилактических противоэпизоотических мероприятий в резерве имеются необходимые дезинфицирующие и материально-технические средства.

Ситуация с обнаружением вируса обсуждалась также вчера на еженедельной правительственной планерке. Стало известно, что Глава Чувашии подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Чувашской Республики с 15 декабря 2017 года.

Как отметил Михаил Игнатьев, проблема носит рабочий характер, поводов для беспокойства среди участников потребительского рынка нет. Он также напомнил, что вирус африканской чумы свиней не представляет опасности для человека.