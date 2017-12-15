РАШИД ТИХИЛОВ, директор Российского НИИ травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, г. Санкт-Петербург:

«Конечно, ребята (сотрудники Федерального центра травматологии и ортопедии в г. Чебоксары) выросли здорово. Мы плотно сотрудничаем уже девять лет, и в последнее время я стал все реже и реже в Чувашию приезжать. Необходимости в этом нет, местные специалисты сами все делают. На самом деле в Чебоксарах современный центр, имеющий очень хорошую репутацию. По всей стране, не только в этом регионе. Вызывает уважение и гордость то, что в свое время был национальный проект, который реализован, и вот он дает реальные плоды».