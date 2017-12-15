В интересах жителей

В правительстве обсудили стратегию развития республики.

В четверг на совместном заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и приоритетным проектам и Совета по улучшению инвестиционного климата речь шла о развитии важных для региона направлений.

В их числе экономика, медицина, дорожное хозяйство и ЖКХ, создание комфортной городской среды. Как отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев, главные направления стратегии определяют важные для жителей сферы. В перечень приоритетных стратегических направлений республики до 2025 года он также предложил включить такое направление, как цифровая экономика.

О приоритетной программе по повышению производительности труда и поддержке занятости рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли республики Владимир Аврелькин. В программу уже заявлено 11 предприятий Чувашии. А министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что в 2018 году республика станет одним из 10 российских регионов, определенных для участия в реализации приоритетного проекта по созданию новой модели поликлиники — без очередей и с доброжелательным отношением к пациенту. В 2018 году в качестве «пилотных» определены 10 поликлиник в Чебоксарах и Новочебоксарске. Подробности — в следующем номере «СЧ».