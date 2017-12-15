С кошельком за елкой

Сегодня в столице Чувашии открываются предновогодние елочные базары.

Официальная торговля зелеными красавицами в городе будет идти на восьми точках — на традиционном месте за «Детским миром», рядом с ДК «Салют», на территории мини-рынка по улице Эльгера (полный список — на сайте администрации Чебоксар). Работать елочные базары будут по 31 декабря включительно.

Места елочных базаров были определены по итогам аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов по продаже живых елей, который провело 29 ноября Горкомимущество Чебоксар. Впрочем, не все официально отведенные места для торговли елками в городе оказались востребованы. Согласно информационному бюллетеню, размещенному на сайте Горкомимущества, по ряду позиций (в районе торгового центра «Шупашкар», у торгового дома «Европа» и так далее) в январе будет проведен новый аукцион со сроком договора на пять лет.