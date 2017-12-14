Женщина «ЗА БОРТОМ»

Сколько стоит профессиональная клюшка капитана ХК «Чебоксары»? Зачем лед поливают из лейки? Почему в перерывах между периодами звучат детские песенки? Кто из наших хоккеистов пробовал себя в кино? За кого болеет бабушка из Перми? Откуда летом берутся сугробы у ледового дворца «Чебоксары Арена»? Каких травм боятся наши «богатыри»? Эти и массу других вопросов успела задать за три с небольшим месяца журналист и ведущая ГТРК «Чувашия» Валентина Алексеева в своем телепроекте «ЗА БОРТОМ».



— Валентина, зачем девушке хоккей?

— Программа была задумана как развлекательное сопровождение к серьезному проекту ГТРК «Чувашия», который стартовал в августе 2017 года, регулярным прямым онлайн-трансляциям домашних игр ХК «Чебоксары». Мы ведем их из ледового дворца «Чебоксары Арена», — отвечает Валентина Алексеева. — Изначально мы хотели чего-то легкого, парадоксального — «освежить» эфир. Так возникла идея женского дилетантского взгляда на суровый национальный вид спорта. Много интересного остается «за бортом» больших спортивных новостей. Почему не выведать эту информацию? Переживала, о чем буду говорить с хоккеистами, как буду искать темы. Очень помогал Михаил Михеев из пресс-службы ХК «Чебоксары». Выручило и природное любопытство, которое завело меня за борт ледовой коробки. Вышло уже семь выпусков проекта, а вопросов по-прежнему масса. Отдаю должное терпению тренеров и ребят из ХК «Чебоксары». Эмоциональные, жесткие во время игры, на мои странные вопросы они отвечают терпеливо и с юмором. Джентльмены.

— Хоккей затягивает?

— О, да! Полная смена творческого амплуа — это профессиональный вызов. Мой «стандартный набор» — информационная аналитика, городское хозяйство, проблемы ЖКХ, флагманский проект ГТРК — информационная программа «Вести». И вдруг — хоккей. Ничего о нем не знала, коньки в глаза не видела, шайбы боялась! Азарт чистой воды. Меня коллеги недавно застыдили: «Валя, ведешь хоккейный проект, а на коньках не стоишь! Позор!» Пришлось купить первые в жизни фигурные (для начала) коньки. Поспорила на работе, что к концу сезона забью шайбу со льда. Думаю, с вратарем договорюсь, — подмигивает.

— Что интересного о хоккее за время проекта узнали вы сами?

— Мне все интересно, по моим сюжетам, размещенным на сайте ГТРК «Чувашия», это заметно. Еще я внезапно узнала, что половина коллектива телерадиокомпании любит хоккей. У нас фан-клуб, наполовину женский, кстати. Командно ходили в ледовый дворец на игру ХК «Чебоксары» VS ХК «Тамбов». Тимбилдинга лучше не придумать! 23 и 24 декабря состоятся и финальные матчи 2017 года. Под Новый год есть шанс осуществить главную мечту ХК «Чебоксары». Смотрите наши трансляции на сайте ГТРК «Чувашия». Увидимся в ледовом! Боже, говорю как спортивный комментатор…

Лилия Булавенко

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